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Секретарь СНБО Украины оценил ситуацию на линии фронта

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта очень сложной

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Global Look Press

Ситуация на фронте для Украины остается очень сложной. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью португальскому телеканалу RTP.

«Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что если Запад не увеличит значительно поставки оружия и боеприпасов, то ситуация станет еще сложнее. Он подчеркнул, что любое промедление и ожидание влияет на ситуацию на фронте.

До этого Данилов заявил, что на борту самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области якобы не было пленных украинских солдат. Более того, секретарь СНБО в целом усомнился в причастности Киева к произошедшему.

24 января в районе села Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был доставить 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административный центр региона. По пути воздушное судно подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По информации Следственного комитета РФ, для атаки зарубежные военные использовали ЗРК Patriot и выпустили снаряды с территории Харьковской области.

Ранее Данилов сообщил, что на Украине готовят инфраструктуру для самолетов F-16.

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