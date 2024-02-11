США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

Американская армия нанесла очередные удары по территории Йемена, пытаясь уничтожить два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов. Об этом сообщает ТАСС.

«10 февраля между 16:00 и 17:00 по времени Саны силы СЕНТКОМ в целях самообороны нанесли успешные удары по двум надводным беспилотникам и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые располагались в Йемене к северу от города Ходейда и готовились к запуску в сторону судов в Красном море», — следует из сообщения.

До этого Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило в социальной сети X, что 9 февраля ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена. В сообщении отмечается, что удары в целях самообороны наносились с 3:00 по 21:40 по времени Саны (совпадает с московским). Также военные отметили, что цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена.

7 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки нанесли два удара по позициям повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Ранее постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран не поставляет оружие хуситам.