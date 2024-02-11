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На Украине сообщили о применении Россией беспилотника новой модели

«Страна»: армия России применила устойчивый к действию средств РЭБ беспилотник

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terminalautonomy/Linkedin

Российские войска применили в зоне спецоперации новую модель беспилотника. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По словам специалиста по дронам Сергея Бескрестнова, речь идет о дронах, отличительной способностью которых является способность проявлять устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Специалист рассказал, что новый беспилотник был применен на Херсонском направлении. После того как украинский катер применил средства РЭБ против российских дронов, его атаковал новый беспилотник с «машинным зрением», который обошел систему помех и поразил цель.

Тем временем российские средства ПВО продолжают уничтожать украинские беспилотники в небе над регионами РФ. 9 февраля ПВО перехватила и уничтожила 19 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России.

7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито семь воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле. Пострадали два человека.

Ранее над Нижегородской областью сбили украинский беспилотник.

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