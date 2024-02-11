Раскрыто количество сбитых за сутки дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что украинские дроны ликвидировали в небе над харьковским населенным пунктом Орлянское и луганским населенным пунктом Кривошеевка. Аналогичная ситуация произошла в районе населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Каменка в Донецкой народной республике (ДНР). Также средства защиты нейтрализовали несколько БПЛА недалеко от населенных пунктов Песчановка, Дружбовка, Пролетарка, Новая Маячка и Обрывка на территории Херсонской области.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в Минобороны РФ.

В публикации отмечается, что всего с начала боевых действий российские средства ПВО уничтожили 12 196 дронов ВСУ. Кроме того, участники специальной военной операции (СВО) ликвидировали 570 украинских самолетов и 265 вертолетов.

Ранее российские бойцы захватили дрон-камикадзе ВСУ в зоне спецоперации.