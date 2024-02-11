Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В районе Днепра произошел бой между российской «Умкой» и украинской «Бабой-ягой»

Российский дрон «Умка» сбил украинский БПЛА «Баба-яга» на Херсонском направлении

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Российский беспилотник «Умка» сбил тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-яга», который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ), в ходе ночного боя на Херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».

По словам военнослужащего, «Баба Яга» представляет собой большой сельскохозяйственный беспилотник. В последнее время данный дрон начал набирать популярность среди украинских солдат, уточнил он.

«Баба-яга» при полете ночью на определенной высоте был сбит «Умкой». Это российский квадрокоптер — также ночной, с тепловизором — который с помощью своего тепловизора и увидел данный аппарат <...>. После чего [украинский БПЛА] был сбит прямо с правой стороны Днепра», — уточнил источник агентства.

Он добавил, что в зоне конфликта нередко происходят воздушные бои между беспилотниками Вооруженных сил РФ и ВСУ. В таких ситуациях российские операторы дронов стараются сбить украинские устройства, выполняя специальные боевые маневры.

Ранее на Украине заявили о разработке аналога российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами