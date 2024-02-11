В районе Днепра произошел бой между российской «Умкой» и украинской «Бабой-ягой»

Российский беспилотник «Умка» сбил тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-яга», который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ), в ходе ночного боя на Херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».

По словам военнослужащего, «Баба Яга» представляет собой большой сельскохозяйственный беспилотник. В последнее время данный дрон начал набирать популярность среди украинских солдат, уточнил он.

«Баба-яга» при полете ночью на определенной высоте был сбит «Умкой». Это российский квадрокоптер — также ночной, с тепловизором — который с помощью своего тепловизора и увидел данный аппарат <...>. После чего [украинский БПЛА] был сбит прямо с правой стороны Днепра», — уточнил источник агентства.

Он добавил, что в зоне конфликта нередко происходят воздушные бои между беспилотниками Вооруженных сил РФ и ВСУ. В таких ситуациях российские операторы дронов стараются сбить украинские устройства, выполняя специальные боевые маневры.

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