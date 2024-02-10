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Зеленский объявил о серьезных изменениях на Украине после смены главкома ВСУ

Зеленский заявил, что после смены главкома ВСУ Украину ждут серьезные изменения

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что на фоне смены главнокомандующего ВСУ страну ждут серьезные изменения.

«Продолжаем обновлять силы обороны и безопасности Украины. Команда — эффективная. Изменения — будут», — сказал украинский президент.

Он добавил, что после назначения на пост главнокомандующего Александра Сырского у ВСУ появится больше возможностей.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского. Руководитель ведомства пообещал беречь жизни украинских военных. Также Зеленский назначил Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко заместителями Сырского.

Кроме этого, украинский президент своим указом ввел в состав ставки нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вывел из состава Валерия Залужного.

Ранее ВС РФ ударили по кафе, где группа украинских офицеров отмечали повышение Александра Сырского.

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