Зеленский объявил о серьезных изменениях на Украине после смены главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что на фоне смены главнокомандующего ВСУ страну ждут серьезные изменения.

«Продолжаем обновлять силы обороны и безопасности Украины. Команда — эффективная. Изменения — будут», — сказал украинский президент.

Он добавил, что после назначения на пост главнокомандующего Александра Сырского у ВСУ появится больше возможностей.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского. Руководитель ведомства пообещал беречь жизни украинских военных. Также Зеленский назначил Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко заместителями Сырского.

Кроме этого, украинский президент своим указом ввел в состав ставки нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вывел из состава Валерия Залужного.

Ранее ВС РФ ударили по кафе, где группа украинских офицеров отмечали повышение Александра Сырского.