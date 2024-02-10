Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Франция поставит Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды

Зеленский: Франция поставит Украине десятки артсистем Caesar и снаряды к ним

close
100%
Reuters

Франция намерена поставить Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды к ним. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале после телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Благодарю за создание Францией и США коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем «Цезарь», а также снарядов к ним», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, во время беседы он и Макрон также обсудили текущую ситуацию на фронте и оборонные нужды Киева. Речь идет о беспилотниках, артиллерийских системах и снарядах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системах ПВО.

В феврале премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении страны наращивать военную помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК пообещала Киеву поставить больше военной техники, а также миллион артиллерийских снарядов.

Ранее в США заявили, что стратегия Путина на истощение Запада на Украине дает свои плоды.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами