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В Минобороны назвали потери ВСУ на Купянском направлении за неделю

МО РФ: потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили 725 военных

ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении более 725 военных, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что за указанный период российскими военными было отражено 36 атак украинских штурмовых групп.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что военнослужащие подразделения «Западной» группировки войск упрочили позиции на Купянском направлении.

До этого в Минобороны рассказали, что ВСУ потеряли более 2 тыс. военных на Донецком направлении за неделю. В ведомстве также подчеркнули, что ВС России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 удар по объектам ВПК Украины и местам дислокации ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении восьми складов ВСУ за неделю.

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