Российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы Российской Федерации в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, местам дислокации украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, удары были нанесены с помощью высокоточного оружия, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотников.

«Поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолетов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня», — заявили в ведомстве.

Там сказали, что российские военные также нанесли поражение пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), формирований националистов и иностранных наемников.

По данным Минобороны, цели ударов были достигнуты.

В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы РФ продолжают сохранять инициативу на всей линии фронта.

По его словам, подразделения ВС России «продвигаются вперед, расширяют зоны контроля и улучшают положение по переднему краю».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.