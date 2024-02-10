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Минобороны Нидерландов призвало отказаться от ограничений в помощи Киеву

Министр обороны Оллонгрен: в военной помощи Украине не должно быть ограничений

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Depositphotos

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что военная помощь Украине, в том числе поставки Киеву вооружений, не должна ничем ограничиваться. Слова министра передает радиовещательная корпорация Met het Oog op Morgen.

По мнению Оллонгрен, военная поддержка Киеву должна продолжаться «непрерывно», так как от этого зависит не только безопасность Украины, но и Нидерландов.

«Когда дело касается оружия, обычных вооружений, обучения военных и поставок запчастей, то, насколько я понимаю, не должно быть никаких ограничений», – сказала министр.

На днях глава минобороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды готовят к передаче Украине еще шесть истребителей F-16.

До этого в стране предложили помочь Украине на пути ее вступления в Евросоюз.

Ранее в Голландии сообщили, что хотят лишить статуса беженца прибывших с Украины иностранцев.

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