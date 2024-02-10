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ВСУ предупредили о риске остаться без снарядов, несмотря на помощь Запада

«Известия»: ВСУ рискуют столкнуться с дефицитом снарядов даже с помощью Запада

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже в скором времени могут столкнуться с дефицитом техники и боеприпасов, даже несмотря на помощь со стороны западных государств. Об этом в колонке для газеты «Известия» написал военный эксперт и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Обозреватель обратил внимание, что американский министр обороны Ллойд Остин еще в конце января заявил об отсутствии у страны финансовых ресурсов для поддержки Киева. По его словам, сейчас Вашингтон не в состоянии поставлять в зону конфликта столько же снарядов, сколько было год назад.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц в статье для издания The Wall Street Journal назвал недостаточной текущую помощь западных стран. Немецкий политик напомнил о решении Европейского союза (ЕС) выделить $54 млрд на поддержку Украины в течение следующих четырех лет. Однако тогда же он подчеркнул, что срок действия некоторых обязательств регионального содружества по отношению к Киеву уже истек.

В США, в свою очередь, «забуксовало» принятие законопроекта о финансировании украинских войск. Поэтому сейчас у Вашингтона действительно нет средств на поддержку Киева, говорится в материале.

«И как бы ни растягивали имеющиеся запасы снабженцы ВСУ, на передовой уже сегодня начинает ощущаться нехватка и снарядов, и ракет», — уточнил Корнев.

По словам украинского министра обороны Рустема Умерова, на данный момент военные страны могут использовать не более двух тыс. снарядов в день. При этом для паритета с Вооруженными силами РФ им требуется не менее восьми тыс. боеприпасов.

Более того, автор публикации прокомментировал план ЕС по поставке одного млн снарядов на Украину к весне текущего года. Как отметил обозреватель, Брюссель не успеет передать Киеву и половины от указанного количества боеприпасов.

В конце Корнев предположил, что для обороны ВСУ может понадобиться существенно меньше ресурсов по сравнению с наступлением. Тем не менее он назвал авантюрой участие украинских солдат в боевых действиях в условиях полного отсутствия техники и снарядов.

Ранее на Украине заявили о необходимости заключить перемирие с РФ для предотвращения «полного разгрома».

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