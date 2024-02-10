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В РАН начали разработку подходов к военным конфликтам будущего

Глава РАН Красников заявил о разработке подходов к военным конфликтам будущего

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Depositphotos

Российская академия наук (РАН) принимает участие в разработке подходов к военным конфликтам будущего. Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что академия наук отслеживает тенденции развития новых видов вооружений.

По словам Красникова, военная операция на Украине представляет из себя современный военный конфликт, который позволяет модернизировать новое оружие, тактику и подходы к боевым действиям.

«И, конечно, очень важно отслеживать эти темпы. В том числе и смотреть, как будут в будущем развиваться боевые действия»,— сказал Красников.

Глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что ученым удалось очень быстро создать уникальные бронежилеты для специальной военной операции.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что в российской армии, в том числе и в зоне боевых действий, активно используются роботы.

Ранее Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН до 200 тысяч рублей.

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