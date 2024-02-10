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Военный эксперт оценил, сколько продержится Украина без новых поставок вооружений

Военный эксперт Дандыкин: без поставок США Украина продержится три месяца

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Reuters

Украина сможет продержаться без помощи США не более трех месяцев. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает «Лента.ру».

По словам Дандыкина, на Украине в настоящий момент есть еще не использованные вооружения и боеприпасы. Однако запасы быстро тают и «без помощи США, без поставок оружия оказывать нам сопротивление [ВСУ смогут] где-то до весны, а конкретнее — до трех месяцев».

Эксперт уверен, что каждый день задержки поступлений оружия и боеприпасов «влияет на состояние бойцов Вооруженных мил Украины (…), сказывается и на моральном, и на физическом истощении».

10 февраля сообщалось, что в сенате США пройдут дебаты по выделению помощи Украине и Израилю. На рассмотрение был вынесен вопрос об обсуждении инициативы о поставках Украине, Израилю и Тайваню без учета ассигнований для охраны южной границы Соединенных Штатов.

В тот же день в США оценили запасы снарядов для украинской ПВО.

Ранее Шольц рассказал, что произойдет с Украиной без американской помощи.

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