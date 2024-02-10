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Из-за взрывов в Измаиле Румыния поднимала в воздух истребители

Минобороны Румынии: самолеты F-16 поднимались в воздух для наблюдения

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Mindaugas Kulbis/AP

В ночь на 10 февраля истребители F-16 турецких ВВС поднимались в воздух с румынской авиабазы в Фетешти из-за атак российских беспилотников на территории вблизи границы Румынии. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Румынии сообщает ТАСС.

«Системы радиолокационного наблюдения румынской армии не зафиксировали несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство», — говорится в заявлении ведомства.

При этом военные все равно проведут поиски обломков БПЛА на территории в районе Чаталкей (уезд Тулча). Они могли упасть туда случайно.

10 февраля сообщалось, что в городе Измаил Одесской области недалеко от границы с Румынией произошли взрывы.

В тот же день повреждения получил один из инфраструктурных объектов, расположенных в портовой зоне Одессы.

Ранее в МИД России заявили о возможном превращении Молдавии в антироссийский плацдарм.

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