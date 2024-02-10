Ракетоносцы ВКС РФ выполнили полет над водами Берингова моря

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс осуществили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что полет выполнили два самолета дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) страны. Они пролетели вблизи западного побережья Аляски, говорится в заявлении.

«Продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см», — добавили представители Минобороны РФ.

Также в публикации подчеркивается, что летчики российской дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Северной Атлантики и Арктики. Аналогичная ситуация наблюдается над акваториями Тихого океана, Черного моря и Балтийского моря.

По словам представителей ведомства, воздушные суда ВКС РФ строго соблюдают нормы международного права при выполнении полетов. В частности, речь идет о правилах использования воздушного пространства.

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что два ракетоносца Ту-95мс совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и Берингова моря. На выполнение поставленной задачи экипажам самолетов понадобилось около девяти часов.

Ранее российские ракетоносцы пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана.