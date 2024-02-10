Батальон «Айдар»* похитил более ста человек в ЛНР с 2014 года

Боевики украинского батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) похитили не менее 100 мирных жителей Старобельского и Новоайдарского районов в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур Луганской народной республики (ЛНР).

«К нам попали уголовные дела, возбужденные против националистического батальона «Айдар», — сказала собеседница агентства.

По его словам, в основном речь идет об эпизодах создания бандформирования, удержания незаконным путем людей, разбоях, нападениях, покушениях, а также кражи оружия. Уточняется, что в делах участники «Айдара» обвиняются в насильственном удержании и похищении людей, за которых они требовали выкуп у близких родственников.

«Мы уже насчитали более 100 человек (пострадавших. — «Газета.Ru»)», — рассказала представитель силовых структур ЛНР.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников экстренных служб республики.

В конце января командира одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к пожизненному лишению свободы за приказ расстрелять десять мирных граждан в городе Мариуполе.

Ранее в ДНР заочно осудили объявленного в международный розыск медика ВСУ.