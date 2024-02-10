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Стало известно об уничтожении украинского С-300 на Купянском направлении

МО РФ: Су-35С уничтожил украинский С-300 на Купянском направлении

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Минобороны России, кадр из видео

Российский истребитель Су-35С поразил зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, летчик Су-35С выполнял боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков, когда обнаружил радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем Украины.

«По цели был совершен пуск ракеты «воздух-РЛС» … По докладу разведки пришло подтверждение о поражении зенитной ракетной системы С-300 ВСУ», — говорится в сообщении.

В результате комплекс С-300 был уничтожен.

До этого минобороны РФ сообщало, что в юго-западной части Черного моря российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Он двигался в направлении Крымского полуострова. Катер обнаружили около 20:30 часов мск. В результате он был уничтожен из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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