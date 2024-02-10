Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко пытался записаться на СВО

«Ведомости»: Захарченко отправили в ШИЗО из-за попытки записаться на СВО

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, который был осужден за взятки, хотел записать в добровольцы для участия в СВО. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на адвокатов Захарченко.

Отмечается, что из-за намерения записаться в добровольцы Захарченко поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) ИК-5 в Мордовии.

О том, что Захарченко поместили в ШИЗО, стало известно 10 февраля.

Отмечается, что Захарченко будет отбывать наказание в камере с микроклиматом. Температура в камере составляет +20°С, все гигиенические требования соблюдаются.

Он был отправлен в ШИЗО по решению комиссии администрации спецучреждения за нарушение правил пребывания в ИК-5.

До этого московская прокуратура сообщала, что суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления. 1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество самого Захарченко, а также его родственников и знакомых в размере около 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в российской тюрьме заключенные устроили бунт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами