Осужденный экс-полковник МВД Захарченко пытался записаться на СВО

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, который был осужден за взятки, хотел записать в добровольцы для участия в СВО. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на адвокатов Захарченко.

Отмечается, что из-за намерения записаться в добровольцы Захарченко поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) ИК-5 в Мордовии.

О том, что Захарченко поместили в ШИЗО, стало известно 10 февраля.

Отмечается, что Захарченко будет отбывать наказание в камере с микроклиматом. Температура в камере составляет +20°С, все гигиенические требования соблюдаются.

Он был отправлен в ШИЗО по решению комиссии администрации спецучреждения за нарушение правил пребывания в ИК-5.

До этого московская прокуратура сообщала, что суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления. 1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество самого Захарченко, а также его родственников и знакомых в размере около 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в российской тюрьме заключенные устроили бунт.