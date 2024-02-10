Зеленский не смог договориться о поставках дальнобойных ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS в рамках встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, стороны не пришли к кой-либо договоренности. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского президента, он поднял «критический вопрос» — выделение Украине дополнительной помощи.

«Подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — поделился Зеленский.

Он добавил, что помимо дальнобойных ракет на встрече с конгрессменами обсуждалась поставка систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

До этого официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил намерение Пентагона передать Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB, но при этом отказался назвать сроки таких поставок.

По его словам, США в соответствии с прошлогодними обещаниями предоставят Украине боеприпасы GLSDB в рамках инициативы оборонного содействия USAI.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.