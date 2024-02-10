В ГД рассказали, почему Залужного отправили в отставку

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отправил Валерия Залужного в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за его популярности среди населения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности, и это, конечно, главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским», — пояснил Затулин.

Он добавил, что еще одной причиной отставки Залужного является изменение характера военных действий. Залужный был ответственным за операции ВСУ на земле, но украинское контрнаступление не привело к какому-либо результату. Он отметил, что украинцы не винят Залужного в провале, так как понимают, что перед ним были поставлены невыполнимые задачи.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в опале из-за отставки бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.