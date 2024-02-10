Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ГД рассказали, почему Залужного отправили в отставку

Затулин назвал основной причиной отставки Залужного популярность среди украинцев

close
100%
Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Sipa USA via Reuters Connect

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отправил Валерия Залужного в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за его популярности среди населения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности, и это, конечно, главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским», — пояснил Затулин.

Он добавил, что еще одной причиной отставки Залужного является изменение характера военных действий. Залужный был ответственным за операции ВСУ на земле, но украинское контрнаступление не привело к какому-либо результату. Он отметил, что украинцы не винят Залужного в провале, так как понимают, что перед ним были поставлены невыполнимые задачи.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в опале из-за отставки бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами