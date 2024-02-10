Израиль нанес авиаудар по провинции Дамаск

Армия Израиля совершила воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны САР.

«Сегодня приблизительно в 1:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов в провинции Дамаск. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них», — сказано в сообщении.

В ночь на 10 февраля палестинское общество Красного полумесяца заявило, что восемь сотрудников организации и четверо раненых были задержаны силами Израиля в больнице «Аль-Амаль» в секторе Газа.

9 февраля Израиль нанес ракетные удары по военному аэродрому на западе Дамаска.

20 января Израиль своей воздушной атакой на Дамаск ликвидировал командира разведывательной службы сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) генерала Юсефа Омид Заде.

Ранее в ООН приравняли к военному преступлению разрушение домов на границе Газы.