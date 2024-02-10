Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Израиль нанес авиаудар по провинции Дамаск

МО САР: Израиль совершил ракетную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск

close
100%
Athit Perawongmetha/Reuters

Армия Израиля совершила воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны САР.

«Сегодня приблизительно в 1:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду пунктов в провинции Дамаск. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них», — сказано в сообщении.

В ночь на 10 февраля палестинское общество Красного полумесяца заявило, что восемь сотрудников организации и четверо раненых были задержаны силами Израиля в больнице «Аль-Амаль» в секторе Газа.

9 февраля Израиль нанес ракетные удары по военному аэродрому на западе Дамаска.

20 января Израиль своей воздушной атакой на Дамаск ликвидировал командира разведывательной службы сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) генерала Юсефа Омид Заде.

Ранее в ООН приравняли к военному преступлению разрушение домов на границе Газы.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами