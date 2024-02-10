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Израиль задержал врачей в больнице в секторе Газа

Красный полумесяц: Израиль задержал врачей и раненых в больнице «Аль-Амаль»

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Ronen Zvulun/Reuters

Палестинское общество Красного полумесяца в соцсети Х заявило, что восемь сотрудников организации и четверо раненых были задержаны силами Израиля в больнице «Аль-Амаль» в секторе Газа.

«Израильские оккупационные силы задержали восемь членов команды Красного полумесяца в больнице «Аль-Амаль», включая четырех врачей, а также четверых раненых», — говорится в сообщении.

9 февраля палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что полностью потеряло связь с госпиталем «Аль-Амаль», где силы Израиля проводят рейд.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа.

В январе стало известно, что хирургическое отделение госпиталя «Аль-Амаль» полностью прекратило работу.

До этого Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что все лечебные учреждения, расположенные в секторе Газа, переполнены и испытывают нехватку лекарств, топлива, продовольствия и воды.

Ранее в США проект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование.

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