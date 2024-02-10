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Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех городах страны

Страна.ua: в Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы на фоне тревоги

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Shutterstock

На Украине в Одессе, Очакове и Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области... сообщают о взрыве в Одессе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых районах Николаевской области пропала электроэнергия.

Позже издание сообщило о взрыве в Харькове.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской и Харьковской областях республики объявлена воздушная тревога.

9 февраля глава Херсонской военной администрации (ОВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщал, что в прибрежных к реке Днепр районах контролируемого властями Украины городе Херсоне зафиксирована серия взрывов. Он посоветовал местным жителям пройти в безопасные места и держаться подальше от окон.

Также 9 февраля в Одессе произошли взрывы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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