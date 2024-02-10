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В США назвали причину увольнения Залужного

Bloomberg: одной из причин увольнения Залужного стала его осторожная тактика

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Gleb Garanich/AP

Одной из причин увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного стала его тактика осторожного ведения боевых действий, в то время как Владимир Зеленский хотел более решительных действий. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«По крайней мере частично раскол между Зеленским и Залужным вращается вокруг того, что Зеленский предпочитает более смелый военный план, который противоречит планам более осторожного Залужного на ближайшие месяцы», — говорится в материале.

8 февраля Зеленский сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Сообщалось, что Залужному предложили должность посла Украины в Великобритании, однако тот отказался.

10 февраля Валерий Залужный опубликовал первый пост в своем Telegram-канале после увольнения, заявив, что сейчас не занимает никакой должности.

Ранее Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ.

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