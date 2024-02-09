США передадут Эквадору военно-транспортный самолет

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белго дома Эдриенн Уотсон заявила, что власти США наращивают поддержку Эквадора в сфере безопасности и намерены передать этой стране военно-транспортный самолет С-130. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что американская сторона поддерживает народ Эквадора в свете вспышки насилия. США активизировали поддержку эквадорский сил в сфере охраны правопорядка и обороны, отметила Уотсон.

По ее словам, американские специалисты подготовили 35 сотрудников, которые отвечают за охрану президента и вице-президента Эквадора.

Военно-транспортный самолет будет передан Кито до конца марта 2024 года.

До этого стало известно, что президент Эквадора Даниэль Нобоа поставит Соединенным Штатам военную технику, несмотря на протест России.

Эквадорский президент утверждает, что страна не собирается рвать отношения с Россией, но сейчас Эквадор находится в состоянии войны из-за внутренних проблем с преступностью.

До этого украинский самолет доставил военную помощь от США в Эквадор.

Ранее сообщалось, что Эквадор передаст США российскую и украинскую технику взамен новой.