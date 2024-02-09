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В США заявили о неминуемой потере Украиной территорий

Политолог Миршаймер: США продолжают давать деньги Украине, но ВСУ уже обречены

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Shannon Stapleton/Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неминуемо сдадут новые территории даже после получения пакета военной помощи от США. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, если в США одобрят новый пакет помощи Украине, то это не поможет победе Киева в российско-украинском конфликте.

Миршаймер утверждает, что финансовая поддержка Евросоюза была направлена на поддержание работы госаппарата Украины, а помощь США — предназначена для продолжение военного конфликта.

По его мнению, следует начать мирное урегулирование конфликта.

До этого американский предприниматель Илон Маск раскритиковал законопроект сената конгресса США, предусматривающий выделение финансовой помощи Украине в большем количестве, чем на защиту собственных границ от наплыва нелегальных мигрантов.

По его мнению, безрассудно выделять Киеву миллионы в условиях отсутствия отчетности использования этих средств и тогда, когда окончание российско-украинского конфликта еще даже не планируется.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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