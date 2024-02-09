В США заявили о неминуемой потере Украиной территорий

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неминуемо сдадут новые территории даже после получения пакета военной помощи от США. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, если в США одобрят новый пакет помощи Украине, то это не поможет победе Киева в российско-украинском конфликте.

Миршаймер утверждает, что финансовая поддержка Евросоюза была направлена на поддержание работы госаппарата Украины, а помощь США — предназначена для продолжение военного конфликта.

По его мнению, следует начать мирное урегулирование конфликта.

До этого американский предприниматель Илон Маск раскритиковал законопроект сената конгресса США, предусматривающий выделение финансовой помощи Украине в большем количестве, чем на защиту собственных границ от наплыва нелегальных мигрантов.

По его мнению, безрассудно выделять Киеву миллионы в условиях отсутствия отчетности использования этих средств и тогда, когда окончание российско-украинского конфликта еще даже не планируется.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.