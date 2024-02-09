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Найдено письмо матери Сырского к погибшему в годы ВОВ отцу

В интернете нашли письмо матери нового главкома ВСУ к погибшему в годы ВОВ отцу

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Pexels

В интернете нашли письмо мамы нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Людмилы к своему отцу Ивану, героически ушедшему из жизни во время Великой Отечественной войны. Фронтовая весточка была размещено администрацией города Владимира в социальной сети «ВКонтакте» еще в 2020 году.

В письме мать главкома ВСУ сообщает, что ее отец работал водителем на главном столичном почтамте — «Моспочтампте», но в самом начале войны поехал добровольцем на фронт. В июне 1941 года мужчина пропал без вести. Когда немецкие войска подошли к Москве, ее мать вместе с сыном и сестрой уехала в деревню Новинки во Владимирской области.

О смерти Ивана Сырского сообщили в 1945 году, когда его коллега прибыл рассказать о героической гибели солдата его супруге. По словам сослуживца, Сырский получил ранение в ногу, но, несмотря на травму, остался прикрывать своих боевых товарищей до конца.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Сырского «бахмутским мясником».

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