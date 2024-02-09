Израиль ударил по военному аэродрому на западе Дамаска

Военно-воздушные силы Израиля ударили по военному аэродрому Меззе на западе Дамаска в Сирии, где расположена база проиранских шиитских формирований. Об этом сообщил эмиратский телеканал Al Hadath

Ракетные удары пришлись по складам с оружием шиитской вооруженной милиции «Хезболла».

По данным Al Hadath, истребители Израиля также выпустили ракеты по лагерям шиитских бойцов в районе Йафур и по провинции Сейида-Зейнаб, есть жертвы среди мирного населения.

20 января Израиль своей воздушной атакой на Дамаск ликвидировал командира разведывательной службы сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) генерала Юсефа Омид Заде.

При этом издание Axios сообщало, что Израиль и ливанское движение «Хезболла» планируют подписать договор о снижении напряженности на ливанско-израильской границе. США, Великобритания, Франция, Германия и Италия выпустят заявление, в котором будут подробно описаны обязательства, которые каждая сторона согласилась на себя взять.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.