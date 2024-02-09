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Новый главком ВСУ пообещал беречь жизни украинских военных

Главком Сырский назвал жизни солдат ВСУ главной ценностью украинской армии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Назначенный накануне главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что жизни солдат являются главной ценностью украинской армии. Об этом генерал написал в Telegram-канале.

«Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии», — заверил Сырский.

Он также отметил необходимость продолжения помощи Запада.

Кроме того, главком перечислил основные задачи, которые стоят перед ВСУ. По его словам, украинская армия должна с должным вниманием подойти к планированию действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта.

Главной задачей логистики ВСУ Сырский назвал рациональное распределение и доставку всего необходимого для военных частей.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Сырского «бахмутским мясником».

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