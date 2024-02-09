Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские войска уничтожили две пусковые установки и радиолокатор ВСУ

Минобороны РФ заявило об уничтожении двух пусковых установок и радиолокатора ВСУ

close
100%
Минобороны РФ

Российские войска за сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор зенитно-ракетного комплекса Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, боевыми дронами и артиллерией.

»<…> уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300», — уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, военные поразили живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 118 районах, добавили в ведомстве.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Министр также посетил пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Глава ведомства ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий. Он также поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами