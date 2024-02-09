Российские войска уничтожили две пусковые установки и радиолокатор ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор зенитно-ракетного комплекса Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, боевыми дронами и артиллерией.

»<…> уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300», — уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, военные поразили живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 118 районах, добавили в ведомстве.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Министр также посетил пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Глава ведомства ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий. Он также поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.