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В окрестностях Дамаска работают силы ПВО Сирии

SANA: средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска

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Средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

«Средства противовоздушной обороны отражают вражеские цели в окрестностях Дамаска», — уточнили в сообщении.

До этого сирийские СМИ писали, что в окрестностях города были слышны звуки взрывов.

В четверг, 8 февраля, стало известно, что американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу. По словам источника, по объекту на месторождении «Омар» был нанесен удар четырьмя ракетами. После обстрела на территории базы начали звучать взрывы.
Затем в небо над Дейр-эз-Зором поднялись американские боевые машины.

В ночь на субботу, 3 февраля ВС США нанесли удары по более чем 85 объектам на территории Ирака и Сирии, включая склады с беспилотниками и командно-контрольные пункты. Представители Центрального командования армии страны сочли, что таким образом американские войска ответили на атаку дрона на свою базу в Иордании.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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