Освобожденные российские пленные прилетели в Москву на лечение

Российских военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена, доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Освобожденных военнослужащих доставили самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях министерства обороны России», — сказали в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, всем освобожденным сейчас оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры с вызволенными из украинского плена российскими военнослужащими.

8 февраля Минобороны сообщало, что 100 российских военнослужащих успешно возвращены по итогам переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне передали столько же пленных бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее Сальдо заявил, что пленный поляк объявил о желании воевать против Украины.