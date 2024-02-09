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Освобожденные российские пленные прилетели в Москву на лечение

МО: в Москву вернулись освобожденные из украинского плена военнослужащие ВС РФ

Российских военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена, доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Освобожденных военнослужащих доставили самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях министерства обороны России», — сказали в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, всем освобожденным сейчас оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры с вызволенными из украинского плена российскими военнослужащими.

8 февраля Минобороны сообщало, что 100 российских военнослужащих успешно возвращены по итогам переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне передали столько же пленных бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее Сальдо заявил, что пленный поляк объявил о желании воевать против Украины.

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