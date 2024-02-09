ВСУ атаковали сельскую школу и церковь в Запорожской области

Вооруженные силы Украины атаковали село Зеленополь Куйбышевского района в Запорожской области, ракеты попали в школу и церковь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, всего раздалось шесть взрывов. Из-за атаки в селе прекратила работать связь.

Также Рогов сообщил, что около семи утра 9 января ВСУ атаковали село Богдановка Черниговского района Запорожской области. Повреждения получили склад и зернохранилище.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Накануне Рогов заявлял, что украинские войска начали сталкиваться с дефицитом снарядов на линии фронта на Запорожском направлении.

До этого американское издание The Wall Street Journal писало, что в украинских войсках остро ощущается дефицит вооружений: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.

Ранее военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО.