Стало известно об обстреле США и Британией провинции в Йемене

Подконтрольную хуситам йеменскую провинцию Ходейда атаковали военные США и Великобритании. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

На канале пояснили, что обстрелянная территория контролируется мятежным движением хуситов «Ансар Аллах».

По данным газеты, военные атаковали объекты хуситов в районах Эль-Катиб и Эль-Джаббана. Al Mayadeen также сообщил о звуках взрывов в прибрежной части провинции и активности армейской авиации в воздушном пространстве страны.

Сведения о возможных пострадавших пока не поступали, отметили корреспонденты.

До этого войска Великобритании и Соединенных Штатов нанесли несколько ударов по порту Рас-Иса в провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря.

5 февраля было совершено 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.