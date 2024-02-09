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На Украине стали отрицать, что на сбитом ВСУ Ил-76 были пленные ВСУ

На Украине после статьи в NYT отрицают, что на сбитом Ил-76 были пленные ВСУ

После подтверждения в New York Times факта применения ракеты Patriot по Ил-76 с пленными ВСУ, на Украине стали отрицать присутствие солдат на борту самолета. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов изданию «Бабель».

«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет», — отметил он.

Данилов также подверг сомнению утверждение, что самолет сбила украинская сторона.

31 января президент РФ Владимир Путин сделал заявление, что борт сбила американская система Patriot. В четверг, 8 февраля, американские чиновники, говоря на условиях анонимности, подтвердили, что Ил-76 с украинскими пленными был атакован ракетным комплексом. Об этом написало издание New York Times.

Военный самолет упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных солдат транспортировали для обмена.

Ранее в Оренбурге прошла церемония прощания с экипажем сбитого Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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