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Азаров счел Сырского «бахмутским мясником»

Экс-премьер Украины Азаров назвал Сырского крайне неудобной фигурой для ВСУ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Новый главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский является неудобной фигурой для солдат и офицеров. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий», — написал Азаров.

По его словам, новый главком не считается с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие как от украинских властей, так и от их западных кураторов. Политик подчеркнул, что при этом Сырский «полностью устраивает» Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Экс-премьер обратил внимание на попытку Сырского удержать Артемовск (украинское название — Бахмут) с помощью частей из недавно мобилизованных украинцев. Эту ситуацию Азаров назвал «мясными штурмами», а Сырского — «бахмутским мясником».

В четверг, 8 февраля, украинский лидер уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Сырского.

Ранее Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ Сырскому омерзение.

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