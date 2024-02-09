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Командир группы ВДВ рассказал о проявленной смекалке при штурме позиции ВСУ в ДНР

Командир группы ВДВ сообщил о захвате двух пулеметов и применении их против ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские десантники во время выполнения боевой задачи в Донецкой народной республике (ДНР) сумели захватить два тяжелых пулемета Browning украинской армии и применить их против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения.

По его словам, группа военнослужащих штурмовала позиции украинских войск в лесополосе и в процессе их осмотра смогла обнаружить оружие и множество коробов с боеприпасами. Командир отметил, что российские военнослужащие сразу поняли, что орудие нужно использовать против противника.

«Мы проявили смекалку. Мы подтянули вперед эти пулеметы на расстояние 300 метров от противника и дождались, пока наша группа начнет заливаться в эту посадку, и соответственно начали лупить», — сказал командир.

По его словам, солдаты ВСУ не ожидали, что по ним будут работать крупнокалиберные пулеметы с близкого расстояния, поэтому оставили опорный пункт.

До этого российские части заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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