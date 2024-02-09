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Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили украинский беспилотник

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Reuters

В Брянской области военные с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

Также за ночь системы ПВО перехватили и уничтожила 19 украинских беспилотников над территорией России. По данным Минобороны, дроны сбили над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью, акваторией Черного моря.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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