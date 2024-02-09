Системы ПВО перехватили и уничтожили почти 20 беспилотников над Россией

Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила 19 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, дроны сбили над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью, акваторией Черного моря.

Накануне средства ПВО РФ ликвидировали 12 воздушных целей на подлете к Белгороду.

7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито семь воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле. Пострадали два человека.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили 73 украинских беспилотника.