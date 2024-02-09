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Сын нового главкома ВСУ живет в Сиднее и является завсегдатаем ночных клубов

РИА Новости: сын главкома ВСУ Сырского проживает в Сиднее и любит вечеринки

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Reuters

Старший сын нового главкома ВСУ Антон Сырский проживает в Сиднее и любит вечеринки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на фотографии профиля молодого мужчины в социальной сети «ВКонтакте».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом руководстве ВСУ, где главнокомандующим украинскими войсками стал Александр Сырский. Из открытых источников стало известно, что Сырский родился во Владимирской области, где проживают его близкие — брат Олег и мать Людмила.

Согласно информации из его социальной сети, Антон Сырский получил образование в университете в Сиднее и по-прежнему проживает там. На его странице много фотографий из ночных клубов и с вечеринок. Его посты на странице за последние годы написаны на русском языке.

До этого сообщалось, что украинские военные дали новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому такие прозвища, как «мясник» и «генерал 200», из-за потерь, которые ВСУ понесли под его началом.

Ранее живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с родственником.

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