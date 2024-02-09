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Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО

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РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

По информации ведомства, во время совещания Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО), характеру действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнению подчиненными войсками боевых задач на операционных направлениях.

Как сообщили в Минобороны, на совещании Шойгу н дал поручение держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах проведения спецоперации. Кроме того, он поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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