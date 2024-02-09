Живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с родственником

Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег, который живет во Владимире, заявил, что уже много лет не общается с этим родственником. Об этом сообщил ТАСС сам Олег Сырский.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <...> Я про него ничего не знаю», — сказал брат главкома ВСУ.

По его словам, Александр Сырский уехал на Украину очень давно и живет там всю жизнь.

«Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — добавил мужчина.

Накануне на сайте украинского президента был опубликован указ об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Александр Сырский родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х.

Ранее в офисе президента Украины назвали причины смены главкома ВСУ с Залужного на Сырского.