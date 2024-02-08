В США согласились работать с новым главкомом ВСУ

Соединенные Штаты готовы налаживать взаимодействие с новым главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, сообщает ТАСС.

«Президент [Украины] Зеленский выбрал его в качестве главнокомандующего, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским», — сказала она во время выступления на семинаре в Фонде защиты демократий в Вашингтоне.

8 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил смену руководства ВСУ: Валерия Залужного отправили в отставку.

В тот же день новым главкомом ВСУ стал бывший командующий Сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский.

Отставку Залужного объяснили в офисе Зеленского.

Ранее в США заявили о недоверии украинских солдат Сырскому.