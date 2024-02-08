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Стало известно, сколько солдат ВСУ прошли обучение в Польше

Минобороны Польши: обучение в польских лагерях прошли 40 тысяч солдат ВСУ

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Global Look Press

В Польше прошли обучение 40 тысяч военнослужащих с Украины. Об этом со ссылкой на вице-премьера, министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша сообщает РИА Новости.

По словам министра, 30% украинских солдат обучались в рамках международных миссий.

«Военная помощь для Украины, гуманитарная помощь для Украины является повышением безопасности Польши, инвестицией в нашу безопасность, мы будем ее реализовывать также и через обучение», — заявил министр.

7 февраля в Минобороны Польши объяснили, почему поднимают самолеты при воздушной тревоге на Украине. По словам Косиняка-Камыша, тревогу на Украине объявляют все чаще, и во время ударов большинство ракет летят в направлении Польши, поэтому республика активирует свои протоколы безопасности.

8 февраля сообщалось, что на Украине запланировали совместное с Польшей производство боевых дронов.

Ранее польский генерал пригрозил отнять у России Калининград.

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