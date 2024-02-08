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Офис Зеленского опубликовал указ об отставке Залужного

Офис президента Украины опубликовал указ об отставке Валерия Залужного

На сайте украинского президента Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Уволить Залужного Валерия Федоровича с поста главнокомандующего ВСУ», — сказано в документе.

Указ датирован 8 февраля.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко объявил, что Залужный был уволен с поста главкома ВСУ.

Зеленский в свою очередь заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он также сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами страны Украины.

Американское издание The Washington Post ранее писало, что обычные украинские солдаты особенно не любят Сырского.

Смену главкома ВСУ также прокомментировал глава офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что решение было вызвано необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году».

Ранее журналисты назвали причину отставки Залужного.

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