В США заявили о недоверии украинских солдат Сырскому

Обычные украинские солдаты особенно не любят нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом пишут авторы американского издания The Washington Post.

Сырский стал приемником Валерия Залужного, сменив его на должности главкома ВСУ. До этого он был командующим сухопутными войсками Украины.

«Но среди рядовых солдат Сырского особенно не любят: многие считают его командиром советского образца», — пишет издание.

Смену главкома ВСУ прокомментировал глава офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что решение было вызвано необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году».

До этого Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он подчеркнул, что хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в Генеральном штабе или Ставке верховного главнокомандующего ВСУ.

Ранее украинский генерал предрек реакцию общества на отставку Залужного.