Украинский генерал предрек реакцию общества на отставку Залужного

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что общество не будет молчать после решения президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Залужный молчать не будет, как и огромное количество сознательных украинцев, потому что они понимают, что проблема не в Залужном, а в политическом руководстве Украины», — сказал Кривонос.

Офицер подчеркнул, что «категорично» призывает Зеленского «остановиться и не разрушать существующую систему». По его мнению, увольнение Залужного резко дестабилизирует ситуацию в Вооруженных силах Украины в целом.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко объявил, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома Вооруженных сил Украины.

Зеленский также сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Залужного на посту.

Сообщалось также, что аппарат президента Украины принял решение о смене стратегии ВСУ и намекнул на кадровые перестановки среди руководства.

Ранее в Верховной раде предупредили, что увольнение Залужного расколет Украину.