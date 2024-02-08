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Украинский генерал предрек реакцию общества на отставку Залужного

Генерал ВСУ Кривонос: украинцы не будут молчать после увольнения Залужного

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Администрация Президента Украины

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что общество не будет молчать после решения президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Залужный молчать не будет, как и огромное количество сознательных украинцев, потому что они понимают, что проблема не в Залужном, а в политическом руководстве Украины», — сказал Кривонос.

Офицер подчеркнул, что «категорично» призывает Зеленского «остановиться и не разрушать существующую систему». По его мнению, увольнение Залужного резко дестабилизирует ситуацию в Вооруженных силах Украины в целом.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко объявил, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома Вооруженных сил Украины.

Зеленский также сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Залужного на посту.

Сообщалось также, что аппарат президента Украины принял решение о смене стратегии ВСУ и намекнул на кадровые перестановки среди руководства.

Ранее в Верховной раде предупредили, что увольнение Залужного расколет Украину.

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Отставка Залужного
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