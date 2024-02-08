Журналисты назвали причину отставки Залужного

Причиной отставки главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного стал его отказ следовать рекомендациям советников США по проведению летнего контрнаступления. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на американский военный источник.

Согласно материалу издания, между Залужным и Пентагоном «были серьезные трения о том, как должно проводиться наступление». Отмечается, что оборонное ведомство США настаивало, чтобы ВСУ провели «один мощный прорыв» на направлении, где американские штабные офицеры считали это возможным. Однако украинские войска начали наступление по нескольким направлениям, полагая, что таким образом российской армии будет сложнее направлять подкрепления в разные точки.

«После нескольких недель споров стало очевидно, что украинцы вообще не хотели слушать советов от США, они решили, что американские военные не могут им ничего предложить в плане советов», — сказано в статье Politico.

Авторы газеты также напомнили о словах Залужного, что «война с Россией зашла в тупик». В Politico отметили, что это вызвало «жесткую отповедь» со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его советников.

До этого научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер предположил, что конфликт между Зеленским и Залужным произошел из-за утраченных территорий и возможностей вооруженных сил.

8 февраля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко объявил, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ.

Зеленский также сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Ранее в Верховной раде предупредили, что увольнение Залужного расколет Украину.