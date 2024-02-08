Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

100 российских военнослужащих успешно возвращены по итогам переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне передали столько же пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

«Возвращены 100 российских военнослужащих», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил России доставит их в Москву для прохождения лечения и восстановления в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным бойцам оказывают необходимую врачебную помощь, в том числе психологическую.

Как отметили в министерстве, гуманитарным посредником РФ в вопросе возвращении военнопленных стали Объединенные Арабские Эмираты.

В конце января Россия и Украина провели первый обмен пленными по схеме «195 на 195» после падения самолета Ил-76. В Госдуме заявили, что для возвращения «своих ребят» Россия готова «разговаривать хоть с чертом».

Ранее Сальдо заявил, что пленный поляк объявил о желании воевать против Украины.