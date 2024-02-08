На Украине сообщили о кадровых перестановках в минобороны республики

Аппарат украинского президента Владимира Зеленского принял решение о смене стратегии Вооруженных сил Украины и намекнул на кадровые перестановки среди руководства. Такая информация появилась в официальном Telegram-канале главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

«Только что был важный и серьезный разговор с верховным главнокомандующим», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, оборонные задачи республики на 2024 год отличаются от задач 2022 года, а следовательно, все должны измениться и «адаптироваться к обновленным реалиям».

«Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал нового главкома ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский, который ранее занимал пост командующего сухопутными войсками страны

Позднее эту информацию подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Валерий Залужный был уволен с поста главкома Вооруженных сил Украины.